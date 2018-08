Tweet no Twitter

Segundo uma testemunha, a mesma relata no boletim de ocorrência que por volta das 21h45min do último sábado no bairro Santa Marta, a mesma conta que avistou um grupo de pessoas se desentendendo em um bar e que em seguida avistou a vítima correndo e algumas pessoas indo atrás da mesma.

Em seguida a testemunha ouviu disparos de arma de fogo e a vítima caindo ao solo.

A Polícia Militar foi acionada via 190 e ao chegar ao local avistou Fernando dos Santos Maximiniano de 28 anos caído ao solo, em seguida a equipe do corpo de bombeiros levou a vítima até o hospital, a qual já deu entrada sem sinais vitais.

Segundo o médico de plantão, Fernando dos Santos tinha um corte profundo na altura do olho esquerdo, um afundamento no crânio também acima do olho esquerdo e uma perfuração de bala nas costas.

A polícia civil passa a investigar o caso.