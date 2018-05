Dois mandados de busca e apreensão cumpridos, duas pessoas presas, sendo um menor, meio quilo de maconha e 20 porções de cocaína apreendidos, e um veículo recuperado são o saldo parcial da operação integrada entre a Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, realizada no município de Guarantã no Norte, desde quarta-feira (09.05).

O delegado Wagner dos Santos Neves, avalia que até o momento a operação teve sucesso nas ocorrências de combate ao tráfico de droga, no município e que o trabalho integrado é o resultado do saldo positivo.

Durante um cumprimento de mandado de busca e preensão, no bairro Jardim Vitória, na tarde quinta-feira (10.05), dois suspeitos, Jonathas Eduardo Marcondes de Andrade, 22, e Maciel Ferreira Sampaio, 21, resistiram com a utilização de armas de fogo e acabaram atingidos por uma equipe da Força Tática. Os dois foram socorridos e levados ao Hospital Municipal, mas morreram. Além das armas, foram encontradas 20 porções de cocaína na residência dos jovens.

O delegado Wagner destaca que aberto um inquérito pela PJC e um inquérito militar. “Os policiais foram empenhados a cumprir as prisões em fragrante e foram revidados. Cabe agora a investigação para elucidar os fatos. As armas dos jovens que apresentaram resistência e também dos policiais envolvidos foram apreendidas para passar por perícia. Serão instaurados dois inquéritos. Um pela Polícia Civil, que apura esfera criminal, e outro pela Polícia Militar (inquérito policial militar) “.

O comandante regional, tenente coronel PM, Gildalzio Alves da Silva destaca que em razão da ação policial ter culminado em dois óbitos, um oficial superior foi até o local, quando foram apreendidas as armas dos policiais para realizar perícia técnica. No depoimento dos policiais foi alegado legitima defesa. “Nossa missão é servir e proteger. A operação integrada é o reflexo dos saldos positivos da Segurança Pública, no interior do estado. Vamos continuar na linha de frente com o trabalho ostensivo e preventivo”.