Escola Pública Guarantaense está sendo totalmente reformada e adequado com recursos próprios da Prefeitura Municipal.

A Educação Pública Municipal em Guarantã do Norte vem avançando a cada dia. No âmbito da infraestrutura escolar, várias obras estão sendo executadas, a exemplo da reforma e adequação da Escola Municipal Darcy Ribeiro, onde estão sendo investidos mais de R$ 340.000,00 em recursos próprios da Prefeitura.

O prédio do estabelecimento de ensino está sendo totalmente revitalizado, desde os banheiros, salas de aula, setor administrativo, cozinha e refeitório, direção e coordenação, além de melhorias estruturais na fachada, adequações de acessibilidade, jardinagem e arborização, e pinturas interna e externa de todo prédio.

“Os moradores dos Bairros Jardim Vitória e Araguaia estão comemorando a realização desta tão almejada obra que fará de nossa escola ainda mais atrativa, no ponto de vista pedagógico educacional e suas instalações prediais. Muitos pais que tem os filhos estudando nos colégios mais distantes e de outras comunidades já estão nos procurando para realizar as devidas transferências. Agradecemos ao Prefeito Érico Stevan e a Secretaria de Educação por nos prestigiar com essas melhorias essenciais, que garantirão também melhores condições de trabalho a todos os funcionários da Escola Darcy Ribeiro”, comentou a Diretora Fabiane Bonfante.

A expectativa é de que a empreite conclua as obras e serviços ainda no período de férias. A prova de que a atual administração cumprirá o planejamento de transformar e qualificar a educação é a implantação e desenvolvimento dos projetos: Escola Segura, Visão do Futuro e Sorriso do Futuro na Escola Municipal Darcy Ribeiro, com atendimentos nas áreas de oftalmologia, saúde bucal e disciplina militar e cidadã.