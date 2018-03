Tweet no Twitter

A colisão frontal entre um Fiat Siena prata e um Toyota Etios branco ocorreu na BR-163, sentido a Sorriso, no último sábado. O motorista do segundo veículo ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia. Já o outro condutor foi encontrado fora do carro, mas também foi encaminhado ao hospital.

O Etios pertence a Secretaria Municipal de Saúde de Guarantã do Norte. Uma servidora informou, ao Só Notícias, que o condutor passou por uma cirurgia, está em casa e não corre risco de morte. Ele estava indo buscar um paciente em Várzea Grande quando ocorreu a colisão.

As circunstâncias e as responsabilidades pelo acidente serão investigadas.

Fonte: Só Notícias/Cleber Romero