Acadêmicos do curso de Tecnologia em Agronegócio do 6º semestre da Faculdade Unifama, Fazem visita Técnica no Laticínio Donilac no Município de Novo Mundo no dia 31 de Agosto de 2018.

A visita Técnica ao Laticínio Donilac, no Município de Novo Mundo, contribuiu para que os acadêmicos do 6º semestre do curso de Tecnologia em Agronegócio, conheçam diferentes formas de produção de derivados de leite e como e o funciona um empresa do setor da pecuária leiteira. Os futuros tecnólogos em Agronegócio conheceram todas as etapas desde o recebimento do leite e todo processamento de produção, salgas e empacotamento, até a fabricação de queijo tipo mussarela. Visitaram também o laboratório de controle de qualidade do leite, etapa fundamental na definição da qualidade do produto final.

Segundo a Profª Drª. Lilian Christian Domingues de Souza a visita foi muito proveitosa porque todos puderam conhecer na prática como funciona uma fábrica de laticínios e a aplicação da tecnologia e normas necessária para a produção de leites e derivados. A visita técnica é crucial para atualização e contribuindo para os futuros profissionais em Agronegócio, por meio da observação de atividades práticas e situações profissionais reais correlacionadas com a disciplina de Tecnologia de Produtos Agropecuários

Objetivo da visita é Possibilitar aos acadêmicos do curso de Tecnologia em Agronegócio uma interação com ambientes de produção e de conhecimento fora da IES e disponibilizar condições para que os acadêmicos do curso de Tecnologia em Agronegócio estejam em contato as empresas produtoras de derivados do leite.