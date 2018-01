O acidente foi registrado por volta das 17 horas da última quarta-feira (24), na MT-235, próximo a Campo Novo. A colisão envolveu dois veículos, sendo uma Hillux e um Renault.

Informações apuradas até o momento apontam que o condutor de uma caminhonete Hillux, ainda não identificado, estava cruzando a MT-235 para seguir para uma propriedade rural. Enquanto o condutor de um Renault, identificado apenas como Denílson, seguia de Nova Mutum para Campo Novo.

Ao avistar a caminhonete atravessando a pista o condutor do Renault não teve tempo de evitar o acidente. Com o impacto a Hillux capotou diversas vezes até parar com a parte lateral virada para baixo. O veículo menor saiu da pista e parou em uma inclinação na estrada. A frente do veículo ficou totalmente destruída e a vítima presa às ferragens.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local onde constatou a morte do condutor do Renault. Já o motorista da Hillux foi levado por populares até o Centro Hospitalar Parecis, seu estado de saúde ainda não foi divulgado.