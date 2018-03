Uma parceria entre Estado e Prefeitura promete investimentos na segurança. O custo de R$ 900 mil é oriundos do TAC promovido pelo MPE.

O projeto arquitetônico da nova delegacia da Polícia Judiciária Civil (PJC), que será instalada no município de Sorriso (420 Km ao norte de Cuiabá), foi apresentado ao governador Pedro Taques, nesta quarta-feira (07.03), pelo prefeito Ari Lafin. O espaço terá 1.150 m² e abrigará os serviços ordinários e especializados de investigação policial, garantindo qualidade no atendimento à população e melhores condições de trabalho aos policiais.

Para a construção do novo prédio, serão investidos quase R$ 900 mil oriundos de uma Termo de Ajustamento de Conduta (Tac) promovido pelo Ministério Público Estadual. “É um valor destinado pela hidroelétrica de Sinop, por meio de uma compensação ambiental, sendo que uma parte foi investida na saúde do município e outra, no valor de R$ 891 mil reais, será destinada para a construção da nova delegacia”, explicou Ari Lafin.

O projeto arquitetônico foi entregue ao secretário de Segurança Pública, Gustavo Garcia, que encaminhará ao setor de engenharia do órgão para adequar ao modelo padrão das unidades policiais do Estado. Em seguida, serão iniciadas as obras.

“A nossa ideia é que até o dia 13 de maio, quando é comemorado o aniversário de Mato Grosso, possamos lançar a obra. É uma estrutura muito importante para Sorriso, que é um polo regional e referência em termos de Segurança Pública”, disse o prefeito.

Entre os serviços a serem ofertados no novo espaço, está o Núcleo de Atendimento à Violência Doméstica, que iniciará suas atividades nos próximos 15 dias ainda na delegacia atual da PJC de Sorriso.

O delegado municipal da PJC de Sorriso, André Ribeiro, explicou que o serviço será realizado por policiais já capacitados, que atenderão exclusivamente mulheres vítimas de violência doméstica. “Serão quatro salas que estão sendo montadas. Futuramente, com a nova delegacia, teremos uma estrutura mais ampla”, disse.

Para o secretário de Segurança Pública, Gustavo Garcia, quem ganha com a parceria entre o Estado e o município é a sociedade, que recebe um serviço de qualidade. “Estamos fomentando as parcerias com os municípios. Recentemente assinamos uma parceria com o município de Rondonópolis e, em Sorriso, inauguramos um hangar do Ciopaer.”

Também participaram da reunião o delegado geral da PJC, Fernando Vasco, deputado Estadual Jajah Neves e autoridades municipais de Sorriso.