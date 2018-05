O serviço de monitoramento da Polícia Militar (PM) efetuou a prisão de Allan Carlos Marques de Mendonça, o vulgo Mandi, de 28 anos, foragido da Justiça do Mato Grosso. Ele foi encontrado “morando” em uma casa de apoio em Santarém, no oeste do Pará, que é destinada a pacientes de Jacareacanga e que fazem tratamento fora de domicílio.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes do 3º BPM de Santarém a partir de informações recebidas da PM de Itaituba. A PM informou que o acusado havia sido preso junho de 2013 em Guarantã do Norte, mas conseguiu fugir juntamente com outros detentos da cadeia de Peixoto de Azevedo, em novembro do mesmo ano.

Segundo a polícia, Allan de Mendonça é natural do município de Bela Vista do Paraíso, Região Metropolitana de Londrina, no Paraná. Ele foi apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém, onde foi ouvido pelo delegado Lucivelton Ferreira. A Justiça vai decidir o local do cumprimento da pena.