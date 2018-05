Código 1.085

Fazenda no Município de Itiquira -MT

-16 km da cidade (14km de asfalto e 2km de estrada de chão)

-130 km de Rondonópolis -MT

-850 hectares.

-Pecuária

-Terreno semi-ondulado

-Toda cercada, estrada da fazenda em ótimo estado de conservação.

-Energia, 2 casa e um barracão de 300 M² com farmácia.

-Curral para 400 cabeça a 50 metros da sede com água encanada.

-Vizinho do fundo planta lavoura (estradas sempre bem cuidadas)

-90% de Cochos cobertos.

-Valor 4.500 mil por hectares, preço avista.

Todas as áreas à venda deverá ser confirmada por telefone, pois é possível haver alterações.

(65)9.9998-1135 VIVO e WhatsApp

Falar com Vicente. (CRECI-7713)

Email: vicentesignor@hotmail.com

