Código 1.084

Fazenda em Rondonópolis -MT

-77 km de Rondonópolis

-67 km de asfalto 10 km de chão

-Fazenda com aptidão em pecuária 760 hectares (propicia a rotacionado)

-Situada a 38 km de são Lourenço de Fátima -MT e 77 km de Rondonópolis (4 frigoríficos na região)

-10 km da rodovia estadual.

-Área toda cercada em madeira sucupira 5 fios. (cerca de divisas recém feitas)

-Rica em água, com 3 nascentes e com queda d?água indicada para uma PCH,

-Sede com casa em ótimas condições, poço artesiano e curral com guilhotina (800 cabeças) adaptado para balança eletrônica próximo a sede e mas um curral no retiro (300 cabeças)

-Retiro contendo curral novo e propicia a modelo rotacionado.

-Formada em pasto 70% humidicola 30% braquiarão.

-Documentação: OK

Valor: 7,500 mil o hectare, pagamento 50 % a vista restante a combinar.

Todas as áreas à venda deverá ser confirmada por telefone, pois é possível haver alterações.

(65)9.9998-1135 VIVO e WhatsApp

Falar com Vicente. (CRECI-7713)

Email: vicentesignor@hotmail.com