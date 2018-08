Código 1.095

-4.500 hectares.

-2.800 hectares de pasto.

-Sede com 07 casa , 02 barracão e antena de radio.

– 90km de Alta Floresta -MT.

-Vai fica 15km do futuro asfalto, qual esta sento feito .

-Argila 30% a 55%

-Valor: R$35.000.000.00

Entrada mais 7 parcela

Todas as áreas à venda deverá ser confirmada por telefone, pois é possível haver alterações.

(66)3552-1169 (66)99639-2440 Vivo (66)98122-6364 TIM.

Falar com Benito. (CRECI-7713)

Email: antonio.b.signor@hotmail.com

1 de 18