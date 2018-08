Código 1.092

Fazenda em Terra Nova do Norte MT

-Terra de lavoura argila de 35 a 45%

-350 hectares, com 306 abertos plantando

-Vizinho colheu 71 sacas por hectare

-45 km de Peixoto de Azevedo

-50 km de Terra nova (25 asfalto)

-180 km de Sinop

-Casa sede em ótimas condições, 02 casas para funcionários

-Fazenda com 03 minas e um córrego

-Valor 16 mil por hectares

-40% a vista restante em 2 parcelas na colheita da soja.

-Pega área de pecuária em Mato Grosso do Sul.

Tratar com Vicente: (65)9.9998-1135 VIVO e WhatsApp

Email: vicentesignor@hotmail.com

(CRECI-7713).

Todas as áreas à venda deverá ser confirmada por telefone, pois é possível haver alterações.

