Código 1.091

-332 hectares .

-26 Km de Camapuã-MS.

-Sendo 12 Km de asfalto e 14 Km de estrada de chão.

-Propriedade destinada para agropecuária.

-60 hectares com 120.000 pés de Guanandi com a aproximadamente 5 anos, conciliado com pastagem.

-01 casa em alvenaria com 80 metros.

-02 poços semi-artesianos.

-Boa de água, no interior da Fazenda percorre dois rios, um de cada lado da Fazenda.

-Área com georreferenciamento

-Totalizando: R$2.350.000.00

-R$ 1.000.000,00 a vista

– Restante estuda permuta em MS e PR

Tratar com Vicente: (65)9.9998-1135 VIVO e WhatsApp

Email: vicentesignor@hotmail.com

(CRECI-7713).

Todas as áreas à venda deverá ser confirmada por telefone, pois é possível haver alterações.

