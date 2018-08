Código 1.090

-217 hectares, com 150 hectares aberto.

-32 km de Dom Aquino MT

-Muito boa de água

-Aceita pagamento 100% em permuta, nas seguinte cidades Primavera do Leste, Campo Verde e Rondonópolis.

Pedida: 2 milhões

Tratar com Vicente: (65)9.9998-1135 VIVO e WhatsApp

Email: vicentesignor@hotmail.com

(CRECI-7713).

Todas as áreas à venda deverá ser confirmada por telefone, pois é possível haver alterações.

1 de 20