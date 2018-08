Tweet no Twitter

Código 1.099

-Fazenda de 2.180 hectares com 1.100 hectares em pasto.

-Beira da pista.

-50 km de Rondonópolis -MT, sentido Guiratinga-MT.

-Rica em água.

-Faz lavoura em torno de 800 hectares.

-Tem muita aroeira na propriedade.

-Sede é simples

-Escriturada

-Totalizando: R$6.500.000.00

*Forma de pagamento: entrada + 2 parcelas.

Todas as áreas à venda deverá ser confirmada por telefone, pois é possível haver alterações.

(65)9.9998-1135 VIVO e WhatsApp

Falar com Vicente. (CRECI-7713)

Email: vicentesignor@hotmail.com