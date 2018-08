Código 1.093

-Fazenda no município de Itaúba -MT.

-1.457 hectares com 457 aberto

-457 hectares aberto já foi lavoura de arroz.

-16 km do asfalto.

-Região de lavoura.

-Totalizando: R$ 8.000.000.00

-Forma de pagamento 1+2 .

Todas as áreas à venda deverá ser confirmada por telefone, pois é possível haver alterações.

(66)3552-1169 (66)99639-2440 Vivo (66)98122-6364 TIM.

Falar com Benito. (CRECI-7713)

Email: antonio.b.signor@hotmail.com

