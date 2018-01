A fartura é uma das características marcantes da gastronomia cuiabana. Tanto em quantidade, quanto em diversidade de ingredientes e receitas. A profusão de pratos é também o ponto forte do rodízio do Essência Cuiabana Bar & Restaurante.

A casa, comandada pelo empresário Newton Bodnar, serve dois tipos de rodízios, o tradicional, de terça a quinta-feira, das 18 às 22 horas; e o regional, às sextas e sábados, das 19 às 23h, que tem tudo do tradicional e mais um pouco.

Enquanto o primeiro reúne os clássicos da comida de boteco – tábua de frios, frango a passarinho, pastelzinho de carne, batata frita, kibe frito, polentinha -, a versão de fim de semana tem uma pegada regional mais acentuada. Inclui bolinho de peixe, pururuca de pacu, pastelzinho de peixe, bolinho de frango com pequi, ventrecha de pacu frita, costelinha suína com arroz, escondidinho de carne seca com quiabo, entre outros.

Em comum os dois trazem polenta caseira, escondidinho de carne seca, Maria Isabel, farofa de banana, berinjela gratinada, pastelzinho de carne e de frango.

Se durante a semana, a estrela é a porpetinha de carne à parmegiana, nas sextas e sábados, quem brilha é o lambari frito, um sucesso. “É um petisco muito tradicional e que dificilmente se encontra nos bares cuiabanos”, ressalta Newton, destacando ainda a ótima aceitação do bolinha de frango com pequi. “Tem muita saída, até mesmo que não gosta de pequi come esse bolinho com uma boca boa”, brinca.

Ele enfatiza que rodízio remete a quantidade e que muitas coisas que integral o cardápio são sugestões dos próprios clientes. “O spaguetti ao alho e óleo”, por exemplo, “foi um cliente que pediu e por mais simples que pareça, é muito consumido pelos frequentadores”, revela.

A moela acebolada também é outra sugestão de clientes. Newton conta que os pratos vão sendo inseridos na base do teste. “Se a aceitação e boa, fica no cardápio”.

Ele destaca a experiência de mais de 20 anos do chef Gerson Bueno à frente de várias cozinhas e atribui o sucesso dos pratos também à qualidade dos produtos usados, da matéria-prima. “Selecionamos muito bem os ingredientes e usamos gordura vegetal para fazer as frituras. Além disso, não usamos o mesmo óleo por muito tempo‘.

O bar, que funciona um espaço especialmente montado para a função, localizado na Rua Mal Mascarenhas de Moraes, no bairro Duque de Caixas, em Cuiabá, chama atenção pelo ambiente. Quem passa na rua é convidado a entrar no local. O muro, antes amarelo ocre, agora recebeu um belo exemplar de arte de rua assinado por Rafael Lionnier. O artista brinca com a frondosa mangueira existente no espaço do bar, que mais parece um quintal cuiabano, cercado de maquetes de casario típico, incluindo réplicas de fachadas históricas da cidade.

Outra novidade do ambiente é o espaço kids, montado junto ao tronco da mangueira com atrações para os pequenos. “Montar esse espaço foi um divisor de águas do Essência, uma vez que nossos clientes são, na maioria, adultos com mais de 30 anos e, muitos deles com filhos”, observa o empresário, ressaltando a contratação de uma monitora para os pequenos.

Seguindo a mesma linha do restante da casa, o espaço kids também tem elementos da cultura cuiabana, como chita colorida que reveste a delimitação do local destinado aos pequenos.

“Desde o início, temos muito cuidado em manter o conceito e a essência originais da casa. O espaço a céu aberto, o ‘casario’, o uso da chita nas toalhas e jogos americanos das mesas, os cardápios, a comida. Esse é um espaço que as pessoas vêem com os amigos porque estão à procura desse clima que reunimos aqui”, resume Newton.

O Essência Cuiabana conta ainda com serviço delivery, que atende Cuiabá e Várzea Grande. Porém, o melhor mesmo é ir para curtir o ambiente, a cerveja gelada e a comida, boa e farta.