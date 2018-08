A informação consta na pesquisa ‘Valiação da contaminação ocupacional, ambiental e em alimentos por agrotóxicos na Bacia do Juruena’, divulgada no último mês durante o Fórum Mato-Grossense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos.

Entre os resultados da pesquisa estão os que indicam a presença de resíduos na urina e no sangue de trabalhadores rurais e de professores, urbanos e rurais, dos três municípios pesquisados – Campos de Júlio (a 692 km de Cuiabá), Campo Novo do Parecis (a 397 km de Cuiabá) e Sapezal (a 473 km de Cuiabá), e de produtos não autorizados para a cultura em que foram encontrados.

Os municípios da Bacia do Juruena foram escolhidos por estarem entre os maiores produtores agrícolas do estado: plantaram 1.6 milhão de hectares (11,7% da produção estadual) e utilizaram, juntos, 18,6 milhões de litros de agrotóxicos (12,4% do uso estadual).

O evento foi sediado no Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT).

O projeto teve início em 2014, sob a coordenação de equipe do Núcleo de Estudos Ambientais e de Saúde do Trabalhador (NEAST), do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio de cooperação técnica com o MPT.

Chamou atenção a linha de pesquisa que mostrou a contaminação do ar e da água da chuva e de poços artesianos de escolas da região pesquisada. Em sua dissertação de mestrado, intitulada

Em relação às amostras de chuva, 55% das 72 coletadas apresentaram resíduos de, pelo menos, um tipo de agrotóxico. Em Campo Novo do Parecis, o percentual foi de 75% contra 45,4% de Sapezal e 46,1% de Campos de Júlio.

Glifosato

Dos 88 tipos de agrotóxicos detectados nos três municípios, 67% são considerados extremamente tóxicos.