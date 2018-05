Tweet no Twitter

A ex-prefeita de Guarantã do Norte, Sandra Martins em conversa com o Olhar Cidade disse que está estudando ser candidata à deputada estadual pelo PSL, partido que abriga o pré-candidato a presidência, Jair Bolsonaro, Rossato e Selma Arruda.

Sandra vinda a disputar ás eleições de 2018 poderá tirar votos do atual deputado estadual, Pedro Satélite, atrapalhando assim a reeleição do parlamentar.

A frente do município de Guarantã do Norte, Sandra viveu momentos bastante conturbados, em determinados momentos aclamada, em outros ela teve uma oposição ferrenha e popularidade em baixa, mas deixou a gestão em um momento tranquilo e com aprovações de suas contas.

Além de Sandra Martins, outros nomes se movimentam, como o presidente da Câmara Municipal, Celso Henrique, em Matupá, Serginho Pintor, em Peixoto Gilmar do Esporte e em Alta Floresta, Edinho Paiva.

Com a situação atual do governo do Estado, sob comando de Pedro Taques, o deputado Pedro Satélite terá dificuldades em conquistar os votos para reeleição.