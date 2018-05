O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) investiga desde 2015 o suposto envolvimento de três servidores nas irregularidades a partir da contratação e execução dos contratos com a empresa.

A empresa recebeu R$ 7,96 milhões do governo do estado, por meio de dois termos de cooperação técnica firmados em 2014 entre a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e o Centro de Processamento de Dados (Cepromat), atualmente Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI).

Dois servidores alvos do procedimento administrativo são da Seduc e outro do Cepromat. Eles teriam participado da contratação e fiscalização da execução dos contratos com a empresa.