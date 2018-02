Anna Clara contou que a Maratona Empreendedora começou em agosto de 2017. Ao todo, foram três fases, sendo que o Aminotec conquistou o primeiro lugar em todas elas.

“Eles (os alunos) agarraram essa oportunidade com todas as forças. São alunos adolescentes moradores do interior do estado, que produziram coisas extremamente relevantes para a sociedade”, disse.