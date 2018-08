Erika Corte de Lima, de 29 anos, morava há cerca de um ano em Pedro Juan Caballero.

A mato-grossense Erika Corte de Lima, de 29 anos, foi encontrada morta a facadas na madrugada desta segunda-feira (20), na casa em que morava, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

A jovem foi para o País há cerca de um ano e meio para cursar Medicina. Ela é filha do ex-prefeito de Pontal do Araguaia, Raniel Corte.

O prefeito, ainda abalado, confirmou o crime, porém disse não saber de mais detalhes. Ele está indo para o Paraguai ainda nesta manhã.

“Eu não sei bem o que houve. Acordei com uma ligação da colega dela de quarto por volta das 3 horas, me contando o que tinha acontecido. Mas não sei de mais nada ainda. Estou indo para lá agora”, disse.

Segundo informações preliminares, a estudante levou 16 facadas. A maioria dos golpes foi na região do pescoço.

A Polícia paraguaia foi acionada também pela colega de quarto de Erika, que relatou que quando chegou do trabalho se deparou com a amiga caída no chão, com o corpo esfaqueado e o rosto coberto com um pedaço de pano.

Crime aconteceu na casa onde a jovem morava com a amiga

A suspeita de que ela tenha sido violentada sexualmente também é investigada pela Polícia paraguaia.

Além disso, o celular não foi encontrado na casa. Acredita-se que tenha sido levado pelo criminoso.

Até o momento nenhum suspeito foi identificado como possível autor do crime. A equipe da divisão de homicídios da polícia paraguaia está investigando o caso.

Assim que liberado, o corpo da jovem deve ser levado para Pontal do Araguaia, onde será velado e sepultado.

Pedro Juan Cabellero é uma cidade paraguaia na divisa com o Mato Grosso do Sul. A cidade é separada da vizinha Ponta Porã (MS) apenas por uma rua.