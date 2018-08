No seu perfil, Claudinha Godinho locutora de Rádio (Rádio Interativa) e repórter de TV (TV Ourominas) fez o seguinte esclarecimento sobre a celeuma entorno da matéria do cantor sertanejo Gusttavo Lima na Expotã em Guarantã do Norte.

“Só para esclarecimento: Todos nós estávamos credenciados (para cobertura jornalística do show), sendo três emissoras de TV e três emissoras de Rádios. Devidamente cadastrados e agendados com a assessoria dele, o que ocorreu é que ele (Gusttavo Lima) alegou através da assessoria estar estressado e não deu moral pra ninguém. A equipe dele foi no portão e pediu para entrar apenas os ganhadores de promoções. Ninguém mais. O portal de notícias Olhar Cidade nem se quer estava presente. Apenas divulgou uma matéria feita por nós das TVs e das Rádios que estávamos lá trabalhando. Obrigada”, esclarece.

A repercussão da matéria ganhou as redes sociais e sites de notícias do Estado de Mato Grosso. Outros colegas foram solidários aos profissionais de comunicação que estavam escalados para trabalhar no dia do show.