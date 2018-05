Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Obras de Peixoto de Azevedo está com mais duas frentes de trabalho no Distrito União do Norte.

Recuperação está sendo realizada no Travessão 01 do Vida Nova 02 e na Serra do Iriri.

Um Terceira equipe está no Assentamento São Luiz terminando os trabalhos naquela localidade.

A Secretaria Municipal de Obras informa que está seguindo um cronograma para recuperação total das Estradas vicinais do município e pede compreensão que todas linhas serão atendidas.