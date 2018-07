O 2º colocado ficou com os Conectados de Guarantã do Norte e a 3ª colocação deu empate e ficou com as equipes KalínguaLa e Menino Malino.

Aconteceu neste domingo (08-07) a Gincana Matupá 30 Anos, organizada pela Rádio Cidade. Foram 8 equipes participantes dos municípios de Matupá, Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte, totalizando mais de 500 jovens envolvidos.

A animação ficou por conta do locutor, Jota Sales, que com a ajuda de sua equipe de colaboradores garantiu o desenvolvimento de provas que exigiram força, equilíbrio, raciocínio, rapidez, dinamismo e acima de tudo muita garra por parte dos gincaneiros.

Os jurados foram rigorosos nas pontuações e na avaliação do desempenho e animação das equipes.

A equipe campeã que levou a maior premiação foi, The bests de Peixoto de Azevedo.

O 2º colocado ficou com os Conectados de Guarantã do Norte, o mesmo havia ficado em primeiro lugar em 2017.

E a 3ª colocação deu empate e ficou com as equipes KalínguaLa e Menino Malino, que irão dividir o prêmio.

Todas as equipes participantes receberam troféus personalizados da equipe organizadora da Rádio Cidade e da Prefeitura Municipal de Matupá.