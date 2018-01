O Prefeito Municipal de Guarantã do Norte, Érico Stevan, tem feito uma verdadeira peregrinação junto aos gabinetes na Assembléia Legislativa e nas Secretarias Estaduais em Cuiabá.

Essas viagens tem resultado na canalização de recursos para a execução de obras de infraestrutura urbana, como é o caso da assinatura do convênio no valor de R$ 500.000,00 para drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Flamboyants localizada no Bairro Cidade Nova.

O Prefeito Guarantaense juntamente com o autor da emenda individual, Deputado Estadual Dilmar DalBosco (DEM) esteve na Secretaria de Estado das Cidades – SECID-MT, assinando o referido convênio.

O projeto executivo foi protocolado com todos os dados técnicos de engenharia em cumprimento as normativas contratuais do Governo de Mato Grosso. O próximo passo será a abertura de processo licitatório para habilitação da empresa e na seqüência será dada a ordem de serviço para drenagem, galeria de águas pluviais e asfaltamento da via pública.

“Nosso propósito é dotar ao longo de nosso mandato os bairros da cidade de toda infraestrutura de drenagem, pavimentação, meio fio, boca de lobo, entre outros serviços de urbanismo que favoreçam a qualidade de vida das pessoas, e que efetivamente venham melhorar o aspecto visual da cidade, aperfeiçoar o fluxo do trânsito, agregar valor aos imóveis e também minimizar os gastos públicos com manutenções das vias urbanas. Agradecemos imensamente a emenda do Deputado Dilmar DalBosco e asseguramos que a obra será concluída e entregue com excelência a toda municipalidade”, destacou o Prefeito Érico Stevan.

O Deputado Democrata, Dilmar DalBosco, fez questão de frisar a persistência do Vereador Zilmar Assis de Lima, que havia reivindicado por inúmeras vezes em nome dos moradores do Bairro Cidade Nova, a destinação recursos estaduais para pavimentação desta avenida que contempla diversos estabelecimentos, moradias e empreendimentos.