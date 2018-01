Tweet no Twitter

Dois ladrões armados e encapuzados invadiram a sede de uma empresa que presta serviços de vigilância armada e desarmada para órgãos públicos, indústrias, comércios, condomínios e residências, no bairro Santa Rosa, em Cuiabá, e levaram 2 revólveres calibre 38, 2 coletes balísticos e 20 munições intactas.

A empresa é de grande porte, uma das maiores da capital.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, registrada na noite desta quarta-feira (23), por volta das 23h, fez rondas na região mas não conseguiu prender os ladrões, que rendeu 2 vigias. Eles tomavam conta do prédio no momento do roubo.

À PM, contaram que foram surpreendidos enquanto faziam rondas no interior do prédio.

A principal suspeita é a de que estas armas, coletes e munições sejam usados agora em ações criminais.

Entraram contrato com a empresa, que registrou a ocorrência, e está operando normalmente nesta quinta-feira (25).