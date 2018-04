Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Na noite deste domingo (15-04), após receber comunicação da Polícia Militar em Guarantã do Norte informando sobre um roubo a mão armada praticada por dois infratores da Lei, onde estavam em uma motocicleta.

Diante das informações, a guarnição da Polícia Militar realizou bloqueio na BR-163 prevendo a possibilidade de foragirem sentido Matupá, logo os infratores da Lei foram visualizados e tentaram empreender fuga, a guarnição da Polícia Militar de Peixoto de Azevedo deslocou em apoio.

Os infratores da Lei entraram no município de Matupá, pela Avenida Victor Fidélis Donini em tentativa de fuga, porém foram frustrados, após o condutor da motocicleta perder o controle da direção e vim a cair sobre o solo.

Ambos infratores da Lei foram presos, os mesmos estavam em posse de um revólver calibre 38, um simulacro de pistola, bem como a motocicleta que usaram para prática do roubo e tentativa de fuga, o veículo também é produto de roubo, uma XTZ 250 Tenere placa OAR 0584 de Sinop.

Ação rápida da Polícia Militar, os dois infratores da Lei também são os autores do roubo a mão armada ocorrido a poucos dias atrás no restaurante do Nego na E 60.

Um dos infratores da lei já possui passagem por Homicídio, solto no último 23/03/2018, homicídio em Marcelândia no ano 2010.

Os mesmo tiveram varias escoriação pelo corpo devido a queda e precisaram de atendimento médico.