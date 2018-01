Alexsandro de Moura Amaral, 31, acusado de ter atirado na ex-enteada de 12 anos em Rondonópolis (212 Km ao sul de Cuiabá) quando ela tentava defender a mãe de ser agredida, foi preso nesta sexta-feira (26) pela Polícia Civil em cumprimento a um mandado de prisão temporária (30 dias) decretado pela Justiça.

Ele não aceitava o término do relacionamento com a mãe da adolescente e foi até o local para agredi-la, no bairro Carlos Bezerra, em Rondonópolis. O crime foi praticado no dia 13 deste mês, numa noite de sábado.

Além dele, também foi preso Rogério Rodrigues,36, atual companheiro da mulher pivô da confusão. O motivo de sua prisão é que no dia do crime ele também estava armado e quando Alexsandro invadiu o imóvel para tentar matar a ex-mulher.

Houve briga entre eles dentro da casa e ambos sacaram armas e atiraram entre si. Na confusão a menina foi baleada.

Até o momento, nenhuma das armas foi apreendida de modo que a Polícia Civil ainda não sabe se o disparo que atingiu a menina saiu do revólver do ex-marido ou do atual companheiro de C. N. C.

Conforme a delegada Carla Peixoto Ferraz, da Delegacia Especializada da Mulher de Rondonópolis, Alexsandro, o ex-marido, não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da adolescente. Quando descobriu que ela já estava num relacionamento com Rogério, passou a fazer ameaças de morte.

Com o avanço nas investigações, a delegada pediu a prisão temporária dos 2. O pedido foi aceito pela juíza da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis e os mandados de prisão expedidos nesta quinta-feira (25). Nesta sexta-feira os investigadores Delegacia De Defesa Da Mulher cumpriram as ordens judiciais.

A garota chegou a ficar internada num leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas já apresentou melhora embora ainda permaneça internada.