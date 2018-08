Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Dois homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas, nesta terça-feira (14), no bairro Aeroporto em Peixoto de Azevedo.

A Guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo referido bairro, quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta em atitude suspeita. Diante disso, foi dado voz de parada, porém os mesmo não acataram.

A guarnição fez a perseguição, em dado momento o garupa tentou se desfazer de algo que estava em seu bolso e logo em seguida o condutor parou a motocicleta.

Foi realizado uma busca pessoal nos mesmos, com o suspeito Andre Oliveira Da Silva 41 anos, foi localizado uma trouxinha análogo a maconha e próximo ao suspeito Vinícios Carlos Dos Santos de 19 anos, foi localizado o objeto dispensado pelo mesmo, onde dentro se encontrava 33 pedras análogo a pasta base e com ele um celular Samsung de origem duvidosa, que o mesmo informou trocou por 3 “cabecinhas” de pasta base com um usuário.

Diante do flagrante os dois foram detidos e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.