O Morro do bairro Liberdade conhecido pelos seus moradores como “Pedra do Amor” ou “Morro do Ouro” está localizado no alto do Bairro Liberdade em Peixoto de Azevedo e sua extensão contempla os Bairro São Judas Tadeu, Jerusalém e,é anexado ao bairro Mãe de Deus.

Mesmo o Morro sendo visualizado á distância, pouco se dá importância a este vislumbrante território turístico e potente que existe em Peixoto de Azevedo, e está invisibilidade acaba caindo no esquecimento, destruição da sua naturalidade, principalmente na época da seca, onde todos os anos este Morro registe as queimadas e se regenera bravamente depois deste período.

No último sábado 30 de Junho 2018, o ativista Social e Morador de Peixoto de Azevedo, Gerlan Melo que tem no seu curriculum projeto aprovado e reconhecido pela UNESCO e que desde criança também conhece o MORRO DO OURO, convidou o prefeito Maurício Ferreira, o Assistente Social Fernando Pereira e o Jornalista Leandro Lima para conhecer in loco esta potencialidade peixotense, visando a sua preservação ecológica, a exploração de um ponto de turismo e principalmente a valorização dos bairros, dos seus moradores bem como da sociedade Peixotense.

O prefeito Maurício Ferreira ficou encantado pelo Morro e a vista da cidade inteira que o mesmo oferece, diz que ficou até emocionado por conhecer este espaço até então invisível em uma área verde do município, diz estar lisonjeado pelo convite de conhecê-lo e que estudos serão feitos por profissionais do meio Ambiente e Arquiteto, pois dali futuramente pode sair grandes ideias para potencializar ecologicamente correto ainda mais este grande potencial turístico de Peixoto de Azevedo.

