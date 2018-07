A Superintendência Regional do DNIT em Mato Grosso (SR-DNIT/MT) revitalizou a travessia urbana de Jaciara, no trecho de pista duplicada, entre os kms 271 e 277 da BR-163/MT.

As obras de revitalização foram realizadas com a aplicação de micro revestimento. A sinalização horizontal (pintura de faixas e zebrados) do trecho também foi refeita.

Com isso, o DNIT/MT finalizou a restauração do pavimento de mais uma cidade do estado cortada por uma rodovia federal. “O DNIT/MT vem realizando obras para que os usuários até o final de 2018, entre Cuiabá e Rondonópolis, possam trafegar ou por trecho duplicado ou totalmente revitalizado, com os devidos dispositivos de segurança”, afirma o Superintendente do DNIT/MT, Orlando Fanaia Machado.