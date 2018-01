O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou na manhã deste sábado (27) que a rodovia da BR-364, próximo à cidade de Alto Araguaia (415 km ao sul de Cuiabá) está totalmente interditada. O motivo é uma cratera que se formou por conta de fortes chuvas na região.

A interdição ocorre nas duas pistas do km 3. Desde esta sexta-feira (26) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) trabalha no controle do tráfego local, que iniciou apenas com parte da pista interditada.

Mesmo com parte da via retida, o trânsito estava fluindo lentamente no sistema pare e siga, através de uma faixa não comprometida pelo desmoronamento. Agora o fluxo parou de vez.

Engenheiros do DNIT junto ao superintendente da PRF em Mato Grosso, Aristóteles Cadidé avaliam os danos ocorridos na pista e a definição de rotas alternativas, uma vez que a via deverá ficar interditada por alguns dias para reparos.