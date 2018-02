A diretora de uma escola da Rede Pública Estadual, acusada de fazer sexo com aluno que hoje tem 15 anos, teve o mandado de prisão temporária cumprido pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica), nesta quinta-feira (1º), em Cuiabá. Magda Lúcia Rodrigues Sanches, 45, é acusada de promover festas e fornecer bebidas alcoólica a adolescente e de manter relacionamento com aluno menor de idade.

De acordo com a Polícia Civil, ela poderá responder pelos crimes de estupro de vulnerável, fornecer bebida alcoólica a menor de idade e entrega de veículo a pessoa não habilitada. Magda é diretora da Escola Estadual Professor Alcebíades Calhao, no bairro Quilombo.

As investigações realizadas pela Deddica com apoio do Núcleo de Inteligência da Regional de Cuiabá iniciaram após denúncias anônimas relacionadas a ações da suspeita. De acordo com as informações, a diretora mantém um relacionamento amoroso com um dos alunos da escola, atualmente com 15 anos de idade, porém os fatos aconteceriam há mais de dois anos.

A diretora também é acusada de levar alunos da escola para bares, inclusive na Praça da Mandioca, ocasião em que fornece e paga bebidas alcoólicas para os menores de idade. Pesa ainda contra a diretora a suspeita de entregar a direção do seu veículo a adolescentes, os quais já chegaram a escola conduzindo o automóvel da suspeita, com ela no banco do passageiro.

De acordo com o delegado, Daniel Lemos Valente, a diretora é apontada como responsável por promover festas em sua casa, regadas a álcool com a participação de alunos. “As festas eram similares a bailes funks, com som alto, e geravam reclamações de moradores e vizinhos. As denúncias estão sendo investigadas em inquérito policial e as apurações iniciais estão confirmando os fatos”, destacou o delegado. (Com informações são da assessoria da Polícia Civil)