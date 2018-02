O novo prédio da 46ª Ciretran em Guarantã do Norte será entregue na próxima segunda feira, 26 de fevereiro, às 9 horas, e pretende garantir melhores condições de trabalho aos servidores e atendimento aos usuários. A nova unidade está localizada no bairro 13 de maio.

Segundo o presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, Thiago França, a obra faz parte do projeto de revitalização das unidades da autarquia. “Os servidores necessitavam de uma melhoria nas instalações para poder melhorar o atendimento aos usuários. Essa inauguração representa um avanço na prestação de serviço de qualidade a toda população de Guarantã”, afirmou.

Ciretrans

Já foram inauguradas 23 unidades do Detran no estado, dentre elas estão as novas estruturas na capital – uma na região do Coxipó, uma no bairro CPA 1 e no shopping Goiabeias; e em Várzea Grande. As próximas unidades a serem inauguradas serão a 58ª Ciretran em Tapurah, o núcleo de atendimento na Galeria Itália, em Cuiabá e a 3ª Ciretran em Barra do Garças.