Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

“Momo”, uma lenda urbana que se tornou viral entre jovens e adolescentes na Internet, pode ser uma armadilha para roubar informações pessoais de usuários incautos. Alerta nesse sentido foi feito por diversos especialistas em segurança cibernética.

A figura utilizada por Momo é uma escultura que pertence ao museu Vanilla Gallery, no distrito de Ginza, em Tóquio. É um personagem estranho que viralizou nas redes sociais, em grande parte pelas numerosas publicações feitas por blogueiros, tweeters e youtubers.

O desafio é se comunicar com “Momo” através do aplicativo de mensagens WhatsApp. Uma vez contatado, “Momo” pode responder com ameaças violentas e até demonstrar que tem acesso a informações pessoais da pessoa.

Basta colocar o número de telefone na busca das redes sociais como Facebook e Instagram para saber todos os dados pessoais do proprietário, dependendo da privacidade da conta. Mesmo com todos esses riscos, há pessoas que conseguem se divertir

.

Engenharia social

“São técnicas que chamamos de engenharia social, onde tentamos enganar o usuário, neste caso, aproveitando a curiosidade de saber o que acontece se você escrever esse número e ao fazê-lo, as informações pessoais são repassadas”, detalha o chefe do departamento latino-americano da empresa de segurança cibernética ESET, Camilo Gutiérrez.

Recomendações

Para evitar ser vítima desses tipos de armadilhas, os especialistas recomendam manter suas contas nas redes sociais fechadas ao público em geral, ter apenas pessoas conhecidas na lista de amigos e compartilhar o mínimo possível de informações pessoais.