A nova sede do Corpo de Bombeiros Militar em Colíder está pronta e será inaugurada neste sábado (10.03). O novo prédio da 12ª Companhia Independente de Bombeiro Militar em Colíder tem 1.880 m², bem maior que o anterior que tinha apenas 330 m².

A sede anterior foi inaugurada com cinco militares e apenas duas viaturas. Atualmente a 12ª CIBM é composta de 38 militares e possui sete viaturas. “Com a nova estrutura podemos oferecer melhores condições de trabalho para os bombeiros e mais qualidade do serviço oferecido à população”, afirma o Tenente BM Anderson Rodrigo da Silva, comandante da companhia.

A 12ª CIBM foi inaugurada em 2007 com apoio de empresas de organizações sociais da cidade. Na nova sede, os recursos do Governo do Estado de Mato Grosso foram fundamentais para a reforma e adequação do espaço. “Mais um fator que deixa a sede antiga obsoleta é que o efetivo do momento de implantação não contava com militares femininas, por isso o alojamento não atendia a necessidade das bombeiras, agora elas estão contempladas no novo prédio”, completa o comandante de Colíder.

Estarão presentes na inauguração o governador Pedro Taques, o Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Gustavo Garcia, o Comandante-geral do CBMMT, coronel BM Alessandro Borges e o coronel BM Vagner Santino da Silva, Diretor Operacional da corporação. Além das autoridades do Governo do Estado de Mato Grosso, participarão as autoridades locais. A solenidade é aberta aos cidadãos da região.