Conselho recolhe crianças de mãe embriagada e debaixo de chuva

Duas meninas, de 3 e 7 anos, que estavam com a mãe na comunidade de Bonsucesso, em Várzea Grande, neste domingo (11) de carnaval, foram recolhidas pelo Conselho Tutelar e levadas para casa de acolhimento municipal.

A mãe é acusada de estar embriagada, bebendo cerveja e curtindo a festa, enquanto as meninas esperavam por ela, molhadas, debaixo de chuva.

Secretaria Municipal de Assistência Social informa que as meninas estão bem e sob a tutela do Estado. Por isso, será feita uma avaliação social do caso e elas só serão encaminhadas de volta para casa, por determinação do Judiciário e com o parecer do Ministério Público Estadual (MPE), que está acompanhando a ocorrência.

Mário de Fátima da Silva, plantonista do Conselho Tutelar de VG nesta segunda-feira (12) de carnaval, informa que estão de prontidão em casos de criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. “Levamos em conta o que está no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente )”, ressalta o conselheiro.

Na Orla do Porto, em Cuiabá, a Prefeitura Municipal está com a campanha Protege, também para coibir agressão a menores de 18 anos. Na entrada da Orla, equipe plantonista escreve o nome dos pais na pulseira do evento. Tem um stand montado no local, para qualquer eventualidade, como trabalho infantil e criança perdida entre foliões.