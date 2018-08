Tweet no Twitter

O acidente envolvendo um veículo Lifan de cor branca placa QBQ 0647, foi registrado por volta das 17h20min desta terça-feira (14-08), nas proximidades do Armazém Paiol na BR-163, saída de Matupá sentido Guarantã do Norte.

Segundo informações o veículo era conduzido por Daniele Teixeira Wermuth, ela teria ido buscar o esposo Elton Wermuth no trabalho que fica na estrada W50 e ao retornar para casa a condutora perdeu o controle do veículo, vindo a sair da pista e cair em uma ribanceira as margens da rodovia. O barranco tem de 03 à 04 metros de profundidade e tem muitas árvores, o que dificultou o trabalho de resgate.

Ambos foram socorridos pela equipe de saúde e encaminhados ao Hospital Municipal de Matupá com fortes dores e escoriações, no entanto aparentemente nada que possa ser considerado grave.

A Polícia Militar esteve no local controlando o trânsito, pois a movimentação na Rodovia estava bastante intensa.