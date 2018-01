Sinop e Operário-VG empataram, em 1 a 1, no estádio Gigante do Norte, no último domingo (21/01) em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes, que perderam na estreia e, até agora, somam apenas um ponto, cada.

O primeiro gol do jogo foi marcado pelos visitantes. Peninha, aos 27 do primeiro tempo, abriu o placar no Gigantão. O Sinop buscou o empate e, aos 18 do segundo tempo, Cabralzinho, aproveitando passe de Fernando Kaian, empatou. O Galo chegou a ter duas chances claras de gol, mas não conseguiu converter.

A partida teve recorde de público no Estadual. Segundo a assessoria, foram vendidos 1.253 ingressos e distribuídas mais 100 cortesias. A renda bruta foi de R$ 16,4 mil.

O Sinop jogará novamente em casa na próxima quarta-feira (24), contra o Araguaia. Na mesma noite, o Operário enfrentará o Mixto, fora de casa, na Arena Pantanal.