Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Coluna do Benito Guarantã do Norte -MT

Por: Antônio Benito Signor

Natal Luz- Dezembro vem ai e este é o mês mais alegre e esperado do ano. Seria importe que o executivo municipal ampliasse a ornamentação na praça da cultura. Tive oportunidade de ver o Natal Luz de Gramados no Rio Grande Sul, ali vi tanta luz tanto esplendor, que tive a sensação de estar na porta do Céu, a um paço de Deus. Fiquei tão encantado que fiquei fã do Natal Luz.

ACEG seria prudente que a associação fizesse uma reunião com os comerciantes e sugerir a eles para que os anúncios das programações para o Natal feitos por carro de som, moto, rádios e televisão, fizerem propagandas com musicas de hinos Natalino, dando mais animo e alegria aos ouvidos da população.

Li nos jornais que o reio da soja Erai Maggi e Blairo Maggi estão propondo aos membros do agronegócio de Mato Grosso para juntos construírem a Ferro Grão ou seja, a Ferrovia de Sinop -MT a Miritituba -PA com a finalidade de agregar valores a soja e do milho e para baratear o frete dos insumos. É o progresso em marcha, vamos lá.

Lago artificial de Guarantã do Norte -MT, segundo se sabe ficara pronto até o inicio de dezembro de 2018, quando então teremos mais um grande ponto por assim dizer turístico, que embelezara mais a cidade. Pelo que sei, terá 03 lagos, seria importantes que um desses lagos fosse ornamentado com a Vitoria Regia da Amazônia, que é admirada pelo povo do mundo inteiro. Seria um grade atrativo.

Certos colégios de Guarantã do Norte -MT estão aderindo ao sistema da disciplina Militar ou seja, com rigidez da educação Militar, onde com certeza teremos uma nova geração de cidadãos . Que Deus diga amém.

Política– Novamente o Dep. Pedro Satélite busca a sua reeleição que só por seus serviços prestado a mais de 25 municípios em nosso estado, tem grande chances de se reeleger. O grande trabalho social feito pelo Deputado com a nossa população auxiliando com centenas de passagem e internações hospitalares faz com que a população o apóie. Digo mais, se em nossa região muitas vidas ainda vivem é graças ao trabalho social prestado pelo nobre Deputado.

Na próxima semana tem mais..

Por: Antônio Benito Signor