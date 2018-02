É dia 09 e 10 de março que o município de Colíder no Norte de Mato Grosso será sede global da Central Única das Favelas (CUFA) com posse do presidente nacional da entidade, Anderson Zanovello que coordena a instituição no município.

A CUFA pela primeira vez terá um presidente do interior do Brasil, descentralizando suas atenções e indo cada vez mais em comunidades Brasil afora atendendo principalmente com apoio ao empreendedorismo local em comunidades como favelas, quilombolas, periferias e cidades do interior do país.

Em Mato Grosso a CUFA tem atuado com ações culturais, empreendedorismo em cidades como Colíder, Sorriso, Peixoto de Azevedo, Matupá e várias outras. O Estado coordenado por Gerlan Melo tem se destacado no cenário nacional pela pujança das ações, “ficamos muito felizes em saber que o Anderson vai no representar como presidente nacional, o Mato Grosso é um Estado gigante, e que tem suas diferenças e nossa meta e estar atuando nos lugares com suas deficiências, mas que não são carentes, pelo contrário, são potentes”, disse.

Para Anderson esse é um novo momento da CUFA, “comemoramos 20 anos da CUFA em 2018, e com ações que tem mudado a vida das pessoas, lhes dado nova perspectiva de vida, e nossas ações só se fortalecem com Colíder se tornando sede nacional da CUFA”, disse.

Em Colíder estarão lideranças como MV Bill, Celso Athayde, Manuel Soares, Preto Zezé, Nega Gizza e as lideranças do CUFA do Brasil e do mundo.