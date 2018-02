A Carteira Nacional de Habilitação Digital (CNH-e) já esta disponível em Mato Grosso, segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT). O documento foi disponibilizado antes da nova data obrigatória. O prazo para obrigatoriedade da implantação também foi prorrogado, para o mês de julho deste ano.

A CNH Digital é a versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação e tem o mesmo valor jurídico da versão impressa. O novo documento propicia maior mobilidade, praticidade e comodidade. Para ter acesso ao documento na versão eletrônica, o motorista deverá possuir habilitação impressa com QR Code.



O Presidente do Detran-MT, Thiago França, afirmou que o sistema em Mato Grosso passou pela fase de testes e atingiu todas as qualificações necessárias a fim de garantir o perfeito funcionamento ao usuário. “O sistema só poderia ser liberado ao usuário depois de testado e habilitado”, afirmou.



A deliberação do Presidente do Conselho Nacional de Trânsito prorrogou o prazo para até 1° de julho de 2018 para a obrigatoriedade de implantação.



Como obter



Segundo a assessoria da pasta, o usuário interessado deverá se cadastrar no Portal de Serviços do Denatran. Em seguida, presencialmente o usuário deverá atualizar seus dados em qualquer unidade do Detran no estado, caso não tenha uma assinatura digital. Na sequência, deve baixar gratuitamente no celular em lojas oficiais (Apple e Google) o aplicativo da CNH Digital. Retornar ao portal de serviços do Denatran e solicitar o código de ativação e, para finalizar, entrar no aplicativo novamente para cadastrar uma senha simples de quatro dígitos. Essa senha será utilizada toda vez que precisar acessar sua CNH pelo celular.

Para mais informações, basta clicar AQUI .