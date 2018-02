Clarão no céu, barulho e tremores assustam pequena Indiavaía em MT

Clarão no céu, seguido de um grande barulho e tremores no chão, na noite deste domingo (11), por volta das 23h45, assustou moradores da pequena cidade de Indiavaí (367 kmn a Oeste de Cuiabá), na região de Cáceres, interior de Mato Grosso.

Cabo Charles, da Polícia Militar local, conta que o clarão durou algo em torno de 5 a 8 segundos e, embora já fosse noite, pareceu que estava de dia.

“Era uma luz muito forte no céu e a noite pareceu dia. Deu um barulho que ecoou em toda parte e os cachorros que andavam nas ruas ficaram nervosos, latindo. As casas tremeram. Janelas e portas trepidaram. Um pessoal que estava em retiro religioso, aproveitando o feriado de carnaval, contou que as barracas do acompamento tremiam que pareciam que iam cair”, detalha o PM.

Quando o dia amanheceu, nesta segunda-feira (12), não se fala em outra coisa em Indiavaí.

A PM está informando à imprensa local e nacional sobre a ocorrência estranha, mas não conferiu se caiu em algum local da região um meteoro ou algo do céu.

É fato que ocorreu um fenômeno, ainda sem explicação.

“É muita gente ligando aqui, então achamos que isso vá chamar atenção, mas ainda não nos procuraram ninguém do governo ou quem estuda essas situações”, diz o cabo Charles.