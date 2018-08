Tweet no Twitter

Cinco candidatos ao governo de Mato Grosso registraram as candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) até o fim do prazo estabelecido pela lei, que acabou nesta quarta-feira (15). São eles:

Arthur Nogueira (Rede Sustentabilidade)

Mauro Mendes (DEM)

Moisés Franz (PSOL)

Pedro Taques (PSDB)

Wellington Fagundes (PR)

A campanha eleitoral começa oficialmente no próximo dia 16. No dia 31, se inicia o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV.

O TRE ainda deve fazer uma análise inicial dos registros e, só depois, homologar as candidaturas. Depois desse prazo, ainda será possível analisar recursos. De qualquer decisão, cabe recurso.

Candidaturas registradas

Veja abaixo quais candidatos fizeram o registro e algumas das informações apresentadas por eles (em ordem alfabética)

Arthur Nogueira deve concorrer ao cargo de governador (Foto: TVCA/Reprodução)

ARTHUR NOGUEIRA (Rede Sustentabilidade)

Candidatura registrada em 15 de agosto

Ocupação declarada: servidor público federal; bens declarados: R$228.840,22

Vice: Sadi da ONG (PPL); ocupação declarada: vendedor pracista; bens declarados: não disponível

Mauro Mendes teve a candidatura oficializada pelo DEM (Foto: TVCA/ Reprodução)

MAURO MENDES (DEM)

Candidatura registrada em 14 de agosto

Ocupação declarada: empresário; bens declarados: R$113.453.806,96

Vice: Otaviano Pivetta (PDT); ocupação declarada: produtor agropecuário; bens declarados: R$379.456.426,93

Moisés Franz (PSOL) é candidato ao governo de MT (Foto: TVCA/ Reprodução)

MOISÉS FRANZ (PSOL)

Candidatura registrada em 14 de agosto

Ocupação declarada: servidor públiclo estadual; bens declarados: R$77.500,00

Vice: Enfermeiro Vanderley Guia (Psol); ocupação declarada:enfermeiro; bens declarados: R$200.000,00

PSDB confirma Pedro Taques como candidato à reeleição ao governo de Mato Grosso (Foto: Américo Neponuceno/TV Centro América)

PEDRO TAQUES (PSDB)

Candidatura registrada em 14 de agosto

Ocupação declarada: governador; bens declarados: R$361.712,58

Vice: Rui Prado (PSDB); ocupação declarada: veterinário; bens declarados: R$11.311.916,14

Wellington Fagundes é candidato a governador de MT (Foto: TVCA/ Reprodução)

WELLINGTON FAGUNDES (PR)