Mesmo com período de chuvas intensas quando poderia acarretar sérios problemas e transtornos a produtores rurais do município, tudo segue dentro das normalidades e com as melhores expectativas possíveis para o setor produtivo de Matupá segundo a avaliação de Gilberto Martins, Engenheiro Agrônomo da Secretaria de agricultura da cidade.

Para ele, mesmo com as chuvas além do prazo considerado normal, talvez atrase um serviço ou outro para os produtores, exija se um pouco mais de atenção, mas nada que venha comprometer o resultado da produção satisfatório para os produtores que a secretaria tem conhecimento. As chuvas poderiam até prejudicar o escoamento, mas Gilberto lembra que as estradas do município são muito bem cuidadas antevendo algumas situações como esta em que as chuvas insistem em se prolongarem.

Os termômetros prenunciam chuvas para os próximos dias o que é confirmado pelo engenheiro agrônomo que tem a estimativa que as chuvas persistam pelo menos até o próximo dia 05 de maio. Quanto a produção do milho Gilberto Martins acredita que as chuvas irão contribui para obtermos uma ótima safra.

Já para o Grupo Bom Futuro um dos maiores grupos de produção agrícola, as chuvas intensas acabam sim interferindo na produção principalmente agora no ciclo do milho.

Para se ter uma ideia da intensidade das chuvas, somente em abril já choveu cerca de 128,2 milímetros da estimativa de 176,9 para todo mês, e isso é considerado alto uma vez que acabamos de ultrapassar a metade do mês de abril se as chuvas persistirem em cair da forma dos últimos é certo que iremos superar a estimativa, são dados, informações e avaliação da estação meteorológica de Matupá. Além da preocupação grande volume de chuvas já causos outras series de transtornos em estradas em regiões diferenciadas, e até mesmo alagamento afetando muitas moradias, como aconteceu recentemente na cidade de Guarantã Do Norte.

Fonte: Interativa-FM