O número de nascimentos caiu em 2017 na China, país mais populoso do mundo, apesar do abandono da “política do filho único” por parte do governo.

No total, nasceram 17,23 milhões de bebês no ano passado, contra 17,86 milhões em 2016, anunciou o diretor do Escritório Nacional de Estatísticas, Ning Jizhe.

Diante do envelhecimento de sua população, Pequim desmantelou nos últimos anos sua “política do filho único”, implementada desde o final de 1970.

Desde 2013, os casais têm direito a um segundo filho, se um deles for filho único. Essa possibilidade se ampliou para todos os casais desde 1º de janeiro de 2016.

Embora o número de nascimentos tenha-se reduzido em 2017, continua estando “em um nível relativamente alto”, indica a Comissão Nacional de Saúde e Planejamento Familiar em um comunicado.

A maioria dos recém-nascidos chineses é agora o segundo filho das famílias, representando 51% dos nascimentos em 2017.