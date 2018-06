O objetivo foi alcançado, reunir centenas de crianças e familiares na Concha Acústica no Complexo Turístico dos Lagos na noite desta terça-feira (12-06), para prestigiar o Cine Solar zinho.

Uma Companhia de Cinema Itinerante que viaja o país levando cinema de forma educativa, todos os filmes trazem uma mensagem sobre a água, o meio ambiente, e a energia solar, e a importância do nosso planeta ser preservado.

Cerca de 710 pessoas prestigiaram a exibição do cinema, fato comemorado por Gabriela Veiga componente do Cine Solar, a qual disse estar encantada com por do sol que ela vivenciou nos lagos de Matupá.

As crianças também além de adorarem a novidade ainda voltaram para casa sabendo direitinho o que precisamos fazer para preservar a água e cuidarmos do nosso futuro junto ao meio ambiente.

O projeto faz parte da Lei Rouant do Governo Federal e só é possível acontecer devido a parcerias e patrocinadores, aqui em matupá o Cine Solar foi trazido pela empresa Águas de Matupá, com apoio da Prefeitura Municipal.

Para a Secretária de Cultura do município Vânia Becker o projeto é fantástico, principalmente pela capacidade de absorção que as crianças tem com o conteúdo transmitido.