A tabela da próxima rodada será divulgada no site da federação

No último fim de semana (11 a 13.05), em rodada válida pela 2ª fase da 19ª Copa Centro América de Futsal, realizada nas cidades de Alta Floresta, Juína, Campo Verde e Sapezal, 115 gols marcaram a classificação de Apiacás, Alta Floresta, Campo Verde, Barra Futsal, Associação Juinense, Cáceres Faipe, Real Sapezal e AFNC Nova Canaã para a 3ª etapa da competição.

Conforme tabela da Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS), Apiacás fez a melhor campanha da rodada, com duas vitórias e um empate em três jogos. Em Alta Floresta, primeiro venceu a Associação Juinense de Futsal, no sábado, às 08h, por placar de 04 a 02. Depois venceu Alta Floresta, no sábado, às 20h30, por 04 a 03. E empatou com Brasnorte, no domingo (13.05), às 08h, por 04 a 04.

A ACVHE Campo Verde fez a segunda melhor campanha da rodada, com uma vitória e dois empates em três partidas. Em Campo Verde, primeiro ganhou do Barra Futsal, no sábado, às 10h30, por placar de 02 a zero. Depois empatou com Arão Morro da Mesa, no sábado, às 20h30, por 03 a 03. E encerrou com empate contra Valor da Vida, no domingo, às 09h30, por 03 a 03.

A 19ª Copa Centro América Futsal reúne o total de 47 times, são 33 masculinos e 17 femininos. A categoria masculina foi organizada em seis fases, a feminina em cinco e ambas estão atualmente na segunda fase. E, segundo a federação, a tabela da próxima rodada será divulgada nos próximos dias, com as datas, horários, confrontos e cidades-sede.

TABELA DA RODADA

Alta Floresta

12/05 – Associação Juinense de Futsal 02 x 04 Apiacás

12/05 – Brasnorte 02 x 04 Alta Floresta

12/05 – Brasnorte 04 x 08 Associação Juinense de Futsal

12/05 – Apiacás 04 x 03 Alta Floresta

13/05 – Brasnorte 04 x 04 Apiacás

13/05 – Associação Juinense de Futsal 02 x 06 Alta Floresta

Classificados: Apiacás (1° colocado) e Alta Floresta (2°)

Campo Verde

12/05 – Valor da Vida 04 x 04 Arão Morro da Mesa Futsal

12/05 – Barra Futsal 00 x 02 ACVHE Campo Verde

12/05 – Valor da Vida 02 x 02 Barra Futsal

12/05 – Arão Morro da Mesa 03 x 03 ACVHE Campo Verde

13/05 – Barra Futsal 07 x 04 Arão Morro da Mesa

13/05 – Valor da Vida 03 x 03 ACVHE Campo Verde

Classificados: ACVHE Campo Verde (1° colocado) e Barra Futsal (2°)

Sapezal

12/05 – Indiavaí 02 x 03 AFNC Nova Canaã

12/05 – Indiavaí 02 x 05 Real Sapezal

13/05 – AFNC Nova Canaã 02 x 02 Real Sapezal

Classificados: Real Sapezal (1° colocado) e AFNC Nova Canaã (2°)

TABELA DA RODADA (Feminina)

Juína

12/05 – Cáceres Faipe 03 x 01 Sinop Futsal

12/05 – Cáceres Faipe 00 x 01 Associação Juinense de Futsal

13/05 – Sinop Futsal 05 x 05 Associação Juinense de Futsal

Classificados: Associação Juinense (1° colocado) e Cáceres Faipe (2°)