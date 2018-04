Desde janeiro, três mortes foram confirmadas e outras 12 estão sob investigação.

O balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), nesta sexta-feira (27) revelou que os casos suspeitos de Influenza em Mato Grosso subiram de 56 para 102 em apenas sete dias. O órgão confirmou três mortes causadas pela doença no estado desde o começo do ano. Outros12 óbitos são investigados.

De acordo com a SES, a primeira morte causada pelo vírus H1N1, ocorreu em Cuiabá.

Uma mulher de 36 anos morreu no dia 8 de abril, após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tangará da Serra (242 kma de Cuiabá) no dia anterior. Ela reclamava de fortes dores no peito e tosse. O laudo apontou que ela estava com influenza B.

O terceiro óbito aconteceu em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. A professora Camila Ramos de Souza, de 29 anos, morreu no Hospital Regional do município no dia 15 deste mês. Os exames apontaram que ela estava com o vírus H1N1.

O governo afirma que recebeu, recentemente, 76 mil doses de vacina. Outras 42 mil doses estão prevista para chegar até o início da próxima semana. Ao todo, o Estado espera receber 850 mil doses.

A campanha de vacinação começou dia 23 de abril e terminará no dia 1º de junho. De acordo com Ministério da Saúde não será prorrogada. O dia D da campanha será em 12 de maio.

As doses nos postos de saúde são destinadas aos grupos prioritários: idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes e puérperas, profissionais de saúde, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, presos e grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.